Основание пирамиды - прямоугольный треугольник с катетами 15 и 20 см. Высота пирамиды равна 16см и проходит через вершину прямого угла. Найдите площадь сечения пирамиды, проходящего через ее высоту перпендикулярно к гипотенузе ...

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В сечении получается прямоугольный треугольник с катетом 16 (это высота пиармиды), а второй катет - это высота прямоугольного треугольника в основании пирамиды, проведенная к гипотенузе (раз мы сечем плоскостью перпендикулярной гипотенузе, то и линяя пересечения плоскостей перпендикулярна ей, то есть это - высота треугольника). Треугольник с катетами 15 и 20, поэтому гипотенуза 25 (подобен египетскому 3,4,5). Высоту его можно сосчитать кучей сопособов, проше всего так h*25 = 15*20; h = 12; Итак, в сечении прямоугольный треугольник с катетами 12 и 16 (опять 3,4,5:), его площадь 12*16/2 = 96;