Підібрати прислівники до виразів: Як кіт наплакав - Спить без задніх ніг - Повзе як черепаха

Қазақ тiлi
Підібрати прислівники до виразів: Як кіт наплакав - Спить без задніх ніг - Повзе як черепаха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мало,міцно спати,повільно..
Гость:
Як кiт наплакав-дуже мало,недостатньо.                                                                    Спить без заднiх нiг-мiцно,твердо.                                                                  Повзе,як черепаха-повiльно,неквапно.
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