Підібрати прислівники до виразів: Як кіт наплакав - Спить без задніх ніг - Повзе як черепаха
Қазақ тiлi
Підібрати прислівники до виразів: Як кіт наплакав - Спить без задніх ніг - Повзе як черепаха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мало,міцно спати,повільно..
Гость:
Як кiт наплакав-дуже мало,недостатньо. Спить без заднiх нiг-мiцно,твердо. Повзе,як черепаха-повiльно,неквапно.
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