почему на картах изображение земной поверхности несколько искажено?
Обществознание
почему на картах изображение земной поверхности несколько искажено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что земная поверхность постоянно меняется . точно изобразить не могут
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