Лист другу або доповідь на вілну тему , використовуючи звертання

Гость: Гость:

Дорогий, (ім'я)! Я дуже радий бачити тебе через тиждень у себе! Мама сказала, що для такого випадку вона накриє стіл як на весілля тому, що за фотографіями ти дуже схуд.Папа пообіцяв піти на риболовлю. Дідусь - поїхати на базар і купити чого небудь дуже солодкого. А бабуся, як завжди, спече пиріжків. Вообщем ми дуже весело проведемо тиждень. Все поки що, з нетерпінням чекаютебе! (ім'я)