было куплено 0.85 кг сосисок по цене 2.6 р . за килограмм 1.5 кг сахарного песку по 0.9 р .за килограмм. 0.45 кг сыра по 2.8 р. за килограмм и 0.35 кг конфет .Найдите цену килограмма конфет , если покупатель с 10 руб .получил с...
Математика
было куплено 0.85 кг сосисок по цене 2.6 р . за килограмм 1.5 кг сахарного песку по 0.9 р .за килограмм. 0.45 кг сыра по 2.8 р. за килограмм и 0.35 кг конфет .Найдите цену килограмма конфет , если покупатель с 10 руб .получил сдачу 2р 87 коп.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,85*2,6=2,21руб-заплатили за сосиски 1,5*0,9=1,35руб-заплатили за песок 0,45*2,8=1,26руб-заплатили за сыр 2,21+1,35+1,26=4,82руб-заплатили за всё, кроме конфет 10-2,87=7,13руб-стоила вся покупка 7,13-4,82= 2,31руб-заплатили за конфеты 2,31:0,35=6,6руб-стоили конфеты
Гость:
0,85*2,6=2р21к- заплатили за сосиски 1,5*0,9= 1р35к- за сахар 0,45*2,8= 1р26к- за сыр 10-(2р21к+1р35к+1р26к+2р87к)= 2р31к- заплатили за конфеты 2р31к/350г=0,66к- стоит 1 грамм 0,66*1000 =660к=6р60к- стоит 1 кг конфет
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