было куплено 0.85 кг сосисок по цене 2.6 р . за килограмм 1.5 кг сахарного песку по 0.9 р .за килограмм. 0.45 кг сыра по 2.8 р. за килограмм и 0.35 кг конфет .Найдите цену килограмма конфет , если покупатель с 10 руб .получил с...

Математика

было куплено 0.85 кг сосисок по цене 2.6 р . за килограмм 1.5 кг сахарного песку по 0.9 р .за килограмм. 0.45 кг сыра по 2.8 р. за килограмм и 0.35 кг конфет .Найдите цену килограмма конфет , если покупатель с 10 руб .получил сдачу 2р 87 коп.

Автор: Гость