чему равно отношение гипотенузы прямоугольного треугольника к проведенной к ней медиане?
Геометрия
чему равно отношение гипотенузы прямоугольного треугольника к проведенной к ней медиане?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двум Медиана гипотенузы прямоугольного треугольника равна ровно половине длины гипотенузы. Соответственно если разделить длину гипотенузы на длину медианы получиться 2.
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