на сколько частное чисел 20 988 и 53 больше частного чисел 12 420 и 46
Математика
на сколько частное чисел 20 988 и 53 больше частного чисел 12 420 и 46
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20988:53-12420:46=396-270=126 на 126 частное чисел 20 988 и 53 больше частного чисел 12 420 и 46.
Гость:
20988:53-12420:46=396-270=126
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