Какие звуки составляю пару по твердости-мягкости?1)б-б; 2)б-п 3)б;-п

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Какие звуки составляю пару по твердости-мягкости?1)б-б; 2)б-п 3)б;-п
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б - б,( 1)                                                                                                         
Гость:
Всегда твёрдые:[ж],[ц],[ш] Всегда мягкие:[й' ],[ч' ],[щ']   НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ Парные и непарные по звонкости-глухости Парные: звонкие                               глухие [б],[в],[г],[д],[ж],[з]           [п],[ф],[к],[т],[ш],[с]  Непарные: всегда звонкие                    всегда глухие  [й' ],[л],[м],[н],[р]                [х],[ц],[ч' ],[щ' ]   б - п ; в - ф ; г - к; д - т; ж - ш; з - с .
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