Какие звуки составляю пару по твердости-мягкости?1)б-б; 2)б-п 3)б;-п
Русский язык
Какие звуки составляю пару по твердости-мягкости?1)б-б; 2)б-п 3)б;-п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б - б,( 1)
Гость:
Всегда твёрдые:[ж],[ц],[ш] Всегда мягкие:[й' ],[ч' ],[щ'] НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ Парные и непарные по звонкости-глухости Парные: звонкие глухие [б],[в],[г],[д],[ж],[з] [п],[ф],[к],[т],[ш],[с] Непарные: всегда звонкие всегда глухие [й' ],[л],[м],[н],[р] [х],[ц],[ч' ],[щ' ] б - п ; в - ф ; г - к; д - т; ж - ш; з - с .
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