книга на 4,8грн.дорожча зошит- невідомо 5 книжок=21 зошиту розв"язати за допомогою рівняння
Математика
книга на 4,8грн.дорожча зошит- невідомо 5 книжок=21 зошиту розв"язати за допомогою рівняння
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х грн.- зошит х+4,8 грн - книга 21х=(х+4,8)*5 21х-5х=24 16х=24 х=24:16 х=1,5(грн). - ціна зошита 1,5+4,8=6,3(грн). - ціна книги
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