На рисунке прямая а касается окружности в точке B.Найдите угол AOB, если угол ABC = 85 градусов
Геометрия
На рисунке прямая а касается окружности в точке B.Найдите угол AOB, если угол ABC = 85 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если прямая касательная, то угол abc должен равнятся 90 градусов. уточните дано
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