Что такое кабинет министров(1730 г.)?
Обществознание
Что такое кабинет министров(1730 г.)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбрав в январе 1730 г. Анну Иоанновну на русский престол, верховники попытались ограничить ее власть в интересах аристократии. Однако в марте того же года эта попытка закончилась ликвидацией Совета и ссылкой ее членов. В 1731 г. вместо Совета был создан «Кабинет министров». Он состоял из трех человек. Убедившись в их лояльности, Анна Иоанновна в 1735 г. из законосовещательного органа превратила «Кабинет министров» в законодательный (подписи трех министров заменяли подпись императрицы) и исполнительный орган.
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