Число атомов в формульной единице вещества образуюшегося в растворе : NO2 + O2 + H2O = 1)5; 2)2; 3)4; 4)6;

Химия
Число атомов в формульной единице вещества образуюшегося в растворе : NO2 + O2 + H2O = 1)5; 2)2; 3)4; 4)6;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число атомов в формульной единице вещества образуюшегося в растворе : NO2 + O2 + H2O =HNO3( 5: 1 атом Н,1 атом N и 3 атома О )
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