решить систему неравенств 2-6х меньше либо равно 14                                           5х-21меньше либо равно -1 

Алгебра
решить систему неравенств 2-6х меньше либо равно 14                                           5х-21меньше либо равно -1 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 2 - 6x ≤ 14; 5x - 21 ≤ -1;   -6x ≤ 12; 5x ≤ 20;   x ≥ -2; x ≤ 4;  
Гость:
-6х = 12   избавляемся от минуса умножая на минус один 6х=-12     х=-2 5х=20                                                                               5х=20      х=4
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