решить систему неравенств 2-6х меньше либо равно 14 5х-21меньше либо равно -1
Алгебра
решить систему неравенств 2-6х меньше либо равно 14 5х-21меньше либо равно -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - 6x ≤ 14; 5x - 21 ≤ -1; -6x ≤ 12; 5x ≤ 20; x ≥ -2; x ≤ 4;
Гость:
-6х = 12 избавляемся от минуса умножая на минус один 6х=-12 х=-2 5х=20 5х=20 х=4
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