теплота плавления льда равна 3.3*10^5 дж/кг сколько дж теплоты требуется чтобы расплавить 10гр льда

Алгебра
теплота плавления льда равна 3.3*10^5 дж/кг сколько дж теплоты требуется чтобы расплавить 10гр льда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10гр=0,01кг   (3,3*10^5)*0.01=3.3*10^3   дж/кг*кг=ДЖ   Ответ: 3,3*10^3 ДЖ
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