Комбайнер убрал  пшеницу с  участка площадью 24 га,затрачивая  по  4ч  на каждый гектар.На более мощном комбайне он  убрал пшеницу с такого же по  площади участка,затрачивая  по  2ч на  гектар.Во  сколько раз  быстрее была  убр...

Математика
Комбайнер убрал  пшеницу с  участка площадью 24 га,затрачивая  по  4ч  на каждый гектар.На более мощном комбайне он  убрал пшеницу с такого же по  площади участка,затрачивая  по  2ч на  гектар.Во  сколько раз  быстрее была  убрана пшеница со  второго участка ,чем с первого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  24*4=96етс не мощним  койбайном 24*2=48ет с мощним 96/48=2 ет ответ
Гость:
24*4=96 ч------  была убрана пшеница с первого участка. 24*2=48 ч------  была убрана пшеница со второго участка. 96:48= в 2 раза------быстрее была  убрана пшеница со  второго участка ,чем с первого.
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