Комбайнер убрал пшеницу с участка площадью 24 га,затрачивая по 4ч на каждый гектар.На более мощном комбайне он убрал пшеницу с такого же по площади участка,затрачивая по 2ч на гектар.Во сколько раз быстрее была убр...
Математика
Комбайнер убрал пшеницу с участка площадью 24 га,затрачивая по 4ч на каждый гектар.На более мощном комбайне он убрал пшеницу с такого же по площади участка,затрачивая по 2ч на гектар.Во сколько раз быстрее была убрана пшеница со второго участка ,чем с первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*4=96етс не мощним койбайном 24*2=48ет с мощним 96/48=2 ет ответ
Гость:
24*4=96 ч------ была убрана пшеница с первого участка. 24*2=48 ч------ была убрана пшеница со второго участка. 96:48= в 2 раза------быстрее была убрана пшеница со второго участка ,чем с первого.
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