Комбайнер убрал пшеницу с участка площадью 24 га,затрачивая по 4ч на каждый гектар.На более мощном комбайне он убрал пшеницу с такого же по площади участка,затрачивая по 2ч на гектар.Во сколько раз быстрее была убр...

Математика

Комбайнер убрал пшеницу с участка площадью 24 га,затрачивая по 4ч на каждый гектар.На более мощном комбайне он убрал пшеницу с такого же по площади участка,затрачивая по 2ч на гектар.Во сколько раз быстрее была убрана пшеница со второго участка ,чем с первого?

Автор: Гость