основные ароморфозы растений ?

Биология
основные ароморфозы растений ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 : выход на сушу, оплодотворение без помощи воды, появление тканей и систем органов.  А затем ароморфозы шли у покрытосемянных : Это : появление пыльцевой трубки, появление двойного оплодотворения, то что плод защищает семя.  
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