основные ароморфозы растений ?
Биология
основные ароморфозы растений ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
: выход на сушу, оплодотворение без помощи воды, появление тканей и систем органов. А затем ароморфозы шли у покрытосемянных : Это : появление пыльцевой трубки, появление двойного оплодотворения, то что плод защищает семя.
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