cos(p/2+a)*tg(3p/2-a)+tg(p/2-a)+cos(2p-a)
Алгебра
cos(p/2+a)*tg(3p/2-a)+tg(p/2-a)+cos(2p-a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(p/2+a)*tg(3p/2-a)+tg(p/2-a)+cos(2p-a)=-sina*ctga+ctga+cosa=ctga
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Составить программу,которая запрашивает время суток и выводит на экран соответствующие приветствие: "доброе утро" "доброго дня" "доброго вечера" "с...
Русский язык
Подскажите, как правильно поставить знаки препинания. Нужна ли в этох предложения запятая (которая находиться в кавычках): Возможно (,) им не хвата...
Экономика