Как осуществить цепочки, и что увидим? C2H5OH--- больше CO2 C2H5OH--- больше CH3-C=O--- больше CH3-C=O -H -OH

Химия

Как осуществить цепочки, и что увидим? C2H5OH--- больше CO2 C2H5OH--- больше CH3-C=O--- больше CH3-C=O -H -OH

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