Как осуществить цепочки, и что увидим? C2H5OH--- больше CO2 C2H5OH--- больше CH3-C=O--- больше CH3-C=O -H -OH
Химия
Как осуществить цепочки, и что увидим? C2H5OH--- больше CO2 C2H5OH--- больше CH3-C=O--- больше CH3-C=O -H -OH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C2H5OH+7O2=4CO2+6H2O (реакция горения) C2H5OH + 2KMnO4+ 3H2SO4= CH3COOH +2 MnSO4 + K2SO4 +6 H2O(р. оксиления) CH3COOH+H2=CH3CHO+H2O Я так и не понял некоторые вещства) последнюю реакцию пишу на всякий случай)
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