у какой фигуры 6 граней 8 вершин и 12 ребер?

Математика
у какой фигуры 6 граней 8 вершин и 12 ребер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: У куба 8 вершин,6 граней и 12 рёбер
Гость:
6 граней 8 вершин и 12 ребер - эта фигура куб!
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