9 из 23 это сколько процентов?

Алгебра
9 из 23 это сколько процентов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/23=0,39 (39%) ))))))))))))))))))))))))
Гость:
пропорция 23-100%                  9-? % 9*100/23=39,130%
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