9 из 23 это сколько процентов?
Алгебра
9 из 23 это сколько процентов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/23=0,39 (39%) ))))))))))))))))))))))))
Гость:
пропорция 23-100% 9-? % 9*100/23=39,130%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диаметр основания цилиндра равна 1 м . Высота цилиндра равна длине окружности основания .Найдите S осевого сечения цилиндра
Химия
Помогите зделать два задания по химиидля 7 класа. 1)На яку частинку перетворится атом Феруму, якщо втратить два електрони? 2)На яку частинку перетв...
Английский язык
ПЕревести с русского на английский! Пользоваться переводчиком не надо, я умею отличать переводчик от правильных предложений. Заранее спасибо) 1.Моё...