Помогите зделать два задания по химиидля 7 класа. 1)На яку частинку перетворится атом Феруму, якщо втратить два електрони? 2)На яку частинку перетвориться атом Феруму, якщо вын втратить три електрони?

Химия

Помогите зделать два задания по химиидля 7 класа. 1)На яку частинку перетворится атом Феруму, якщо втратить два електрони? 2)На яку частинку перетвориться атом Феруму, якщо вын втратить три електрони?

Автор: Гость