Помогите зделать два задания по химиидля 7 класа. 1)На яку частинку перетворится атом Феруму, якщо втратить два електрони? 2)На яку частинку перетвориться атом Феруму, якщо вын втратить три електрони?
Химия
Помогите зделать два задания по химиидля 7 класа. 1)На яку частинку перетворится атом Феруму, якщо втратить два електрони? 2)На яку частинку перетвориться атом Феруму, якщо вын втратить три електрони?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь, что вопрос понял) 1)Cr 2)V
Гость:
1) на катіон [latex]Fe^{2+}[/latex] 2) на катіон [latex]Fe^{3+}[/latex]
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