скласти речення з словом щохвилини

Қазақ тiлi
скласти речення з словом щохвилини
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щохвилини   моя  киця умиваэться для  чистоти ы  ладу
Гость:
Щохвилини я думаю про рідненьку матусю.                                  або щохвилини я заглядаю у вікно.
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