скласти речення з словом щохвилини
Қазақ тiлi
скласти речення з словом щохвилини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щохвилини моя киця умиваэться для чистоти ы ладу
Гость:
Щохвилини я думаю про рідненьку матусю. або щохвилини я заглядаю у вікно.
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