1.Дайте загальну характеристику бактеріям? 2.Чим відрізняються прості віруси від складних? 3.Значення вірусів у природі та житті людини?

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1. Характеристика : бактерии явл.прокариотами, у них нет ядра, генетический материал представлен в виде кольцевой молекулы днк. Многие бактерии имеют капсули и жгутики. 2. второй вопрос я не понимаю ( 3.Значения : вызывают болезни у человека и животных, используются в генной инженерии.