12. Ліхтарик з батарейкою коштує 20 крб. Хлопчик на всі гроші, що в нього були, міг купити ліхтарик або чотири батарейки. Скільки грошей було у хлопчика?

Математика

12. Ліхтарик з батарейкою коштує 20 крб. Хлопчик на всі гроші, що в нього були, міг купити ліхтарик або чотири батарейки. Скільки грошей було у хлопчика?

Автор: Гость