12. Ліхтарик з батарейкою коштує 20 крб. Хлопчик на всі гроші, що в нього були, міг купити ліхтарик або чотири батарейки. Скільки грошей було у хлопчика?
Математика
12. Ліхтарик з батарейкою коштує 20 крб. Хлопчик на всі гроші, що в нього були, міг купити ліхтарик або чотири батарейки. Скільки грошей було у хлопчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20:5=4-Цина 1 батарейки 2)4*4=16-Цина 4 батарейок 3) Цина 4 батарейок=Цини лихтарика. Видповидь: У хлопчика було 16 крб. Прошу сделай мой ответ лучшим!!!
Гость:
16 крб все просто это для детей
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