составьте шесть вопросительных предложений с глаголами:не был,не жил,не дал,не была,не жила,не дала

Гость: Гость:

1) Ты не жил в том доме? 2) Ты не был в новой картинной галерее. 3) Почему ты не дал мне учебника? 4) Почему ты не была на первом уроке? 5) Почему ты мне не дала тетрадку? 6) Ты не жила в москве?