составьте шесть вопросительных предложений с глаголами:не был,не жил,не дал,не была,не жила,не дала

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составьте шесть вопросительных предложений с глаголами:не был,не жил,не дал,не была,не жила,не дала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ты не жил в том доме? 2) Ты не был в новой картинной галерее. 3) Почему ты не дал мне учебника? 4) Почему ты не была на первом уроке? 5) Почему ты мне не дала тетрадку? 6) Ты не жила в москве?
Гость:
Не  был на  войне ? Не  жил в  деревне ? Не дал мне  мороженое ? Не  была  в   городе ? Не жила  в  шалаше ? Не  дала  игрушку ? 
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