У Бори 37 марок . Он подарил 7 марок Вове и 8 марок Лене. На сколько марок у Вовы стало меньше?

Гость: Гость:

1) 7+8=15 (м.) - подарил Боря всего. 2) 37-15=22 (м.) - осталось у Бори. 3) 22-7=15 (м.) - разница в кол-ве марок (у Вовы на 15 марок меньше, чем у Бори). 4) 8-7=1 (м.) - разница в кол-ве марок (у Вовы на 1 марку меньше, чем у Лены).