Треугольник, построенный на хорде прямоугольный? или это только на диаметре?
Геометрия
Треугольник, построенный на хорде прямоугольный? или это только на диаметре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник прямоугольный только на диаметре
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