невелике висловлювання "з ким я хотіла б дружити
Қазақ тiлi
невелике висловлювання "з ким я хотіла б дружити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найбільше мені подобається розмовляти зі своїми батьками, та з бабусею. Вони можуть відповісти на всі мої питання,вислухати мене, дати пораду, що і як вірно зробити. А особливо мені подобається розмовляти з бабусею, коли вона розповідає про своє життя. Також мені подобається розмовляти зі своїми однолітками.Взагалі , як що поміркувати, то мені подобаеться розмовляти з усіма цікавими людьми.Я вважаю це ті люди, якім є що сказати, які вміють вислухати.
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