Греции пренадлежит более 3000 островов. Площадь континентальной части Греции 105600 км в кв, а площадь островов на 79200км в кв меньше. Во сколько раз площадь грецеского государства больше его островной части?
Математика
Греции пренадлежит более 3000 островов. Площадь континентальной части Греции 105600 км в кв, а площадь островов на 79200км в кв меньше. Во сколько раз площадь грецеского государства больше его островной части?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)105600-79200=26400(квв.км.)площадь островов 2)105600+26400=132000(кв.км.)площадь греции 3)132000:26400=в 5(раз)больше ответ:в 5 раз
Гость:
1)105600-79200=26400кв.м-площадь островов. 2)105600+26400=132000Ккв.м-площадь греческого государства.3)132000:26400=в 5 раз-больше.
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