Греции пренадлежит более 3000 островов. Площадь континентальной части Греции 105600 км в кв, а площадь островов на 79200км в кв меньше. Во сколько раз площадь грецеского государства больше его островной части?

Математика

Греции пренадлежит более 3000 островов. Площадь континентальной части Греции 105600 км в кв, а площадь островов на 79200км в кв меньше. Во сколько раз площадь грецеского государства больше его островной части?

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