ПОМОГИТЕ ОЧ НАДО ЗАЧЕТ ЗАВТРА ЧТО ТАКОЕ "В ИМЕНИИ РИМСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА"
Обществознание
ПОМОГИТЕ ОЧ НАДО ЗАЧЕТ ЗАВТРА ЧТО ТАКОЕ "В ИМЕНИИ РИМСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это имение принадлежит Луцию Попликоле. В имение он приезжает по праздникам, а также для контроля работ в усадьбе. Местные крестьяне разорились, и хозяин скупил из земли, чем увеличил территорию усадьбы. В имение входят: поля, виноградник, огород, луг, фруктовый сад и лес. В имении 150 рабов. Часть из них занимается работой в поле: вспашка, сеяние, сбор урожая, другие собирают виноград, работают на давильне, третьи - на огороде, четвертые делают масло из оливок, пятые пасут скот. Пахари подбираются очень тщательно: они должны быть самыми сильными рабами. Пахота идет на волах, а волы очень дорогие животные.
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