В среду акции компании подорожали на некоторое число процентов, а в четверг подешевели на то же самое число процентов. В результате они стали стоить на 64% дешевле, чем при открытии торгов в среду.на сколько процентов акции под...

Алгебра
В среду акции компании подорожали на некоторое число процентов, а в четверг подешевели на то же самое число процентов. В результате они стали стоить на 64% дешевле, чем при открытии торгов в среду.на сколько процентов акции подоражали в среду?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть начальная цена акций 100 рублей. Пусть в среду они подорожали на х% Составляем пропорцию: 100рублей=100%,                                       ?рублей=х%.   По пропорции находим ?.   ?=100х/100=х, значит в среду акции компании стоили (100+х)рублей   Чтобы узнать, сколько акции стоили в четверг, составляем еще одну пропорцию: 100+х=100% ?=х%. Отсюда находим ?. ?=(100+х)х/100 =х+0,01х в квадрате.   Значит, в четверг акции стоили 100+х-(х=0,01х в квадрате)   Акции стали стоить на 64% дешевле(по условию), значит  100+х-(х=0,01х в квадрате)=32%(проценты уже писать не надо, это, чтобы понятно было) Теперь решаем квадратное уравнение: 100+х-х-0,01х в квадрате=32, -0,01х в квадрате+64=0, -0,01х в квадрате=-64, х в квадрате=6400, х=80. Значит, в среду акции подорожали на 80%   
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