значення виразу: ніхто й пальцем не ворухне
Музыка
значення виразу: ніхто й пальцем не ворухне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зовсім нічого не зробити для здійснення чого-небудь.
Гость:
ніхто не скаже ось вортеці атакують а всім начхати це приклад
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