запишите все подмножества множеств (1,2,3)
Математика
запишите все подмножества множеств (1,2,3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так , но проверь!1на2, 2на3 и так далее.
Гость:
Даное множество имеет следущие подмножества: (1,2,3), (1), (2), (3), (1,2), (1,3), (2,3), ("пустое подмножество").
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике АВС угол С-прямой,косинус А =в числителе корень из 2,в знаменителе 4.Найдите тангенс А. Прошу пишите правельно и объясняйте,что бы я...
Геометрия
помогите решить пожалуйста: площадь боковой поверхности цылиндра равна 24П см в квадрате, а иво объём равен 48П см в кубе. найдите высоте цылинда.
Алгебра
мозг взрослого человека составляет 1370г, а головной мозг новорожденного 400 г,Сколько процентов мозг новорожденного составляет от мозга взрослого ...
Физика
какой длины электромагнитные волны в вакууме создает колебательный контур емкостью 2,6пФ и индуктивностью 0,012 мГн, когда в нем происходят колебан...