мозг взрослого человека составляет 1370г, а головной мозг новорожденного 400 г,Сколько процентов мозг новорожденного составляет от мозга взрослого человека
Алгебра
мозг взрослого человека составляет 1370г, а головной мозг новорожденного 400 г,Сколько процентов мозг новорожденного составляет от мозга взрослого человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
примерно 30 процентов там через пропорцию получается
Гость:
примерно 30 процентов там через пропорцию получается
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