мозг взрослого человека составляет 1370г, а головной мозг новорожденного 400 г,Сколько процентов мозг новорожденного составляет от мозга взрослого человека

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мозг взрослого человека составляет 1370г, а головной мозг новорожденного 400 г,Сколько процентов мозг новорожденного составляет от мозга взрослого человека

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