какой длины электромагнитные волны в вакууме создает колебательный контур емкостью 2,6пФ и индуктивностью 0,012 мГн, когда в нем происходят колебания с собственной частотой?
Физика
какой длины электромагнитные волны в вакууме создает колебательный контур емкостью 2,6пФ и индуктивностью 0,012 мГн, когда в нем происходят колебания с собственной частотой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
λ=с/γ, где с=3·10⁸м/с-формула для расчета длины волны γ=1/2π√LC =0.29·10⁵(Гц) частота величина, обратная периоду, Т-2π√LC λ=10⁴м забыла еще разделить на 2π, когда находила частоту
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