какой длины электромагнитные волны в вакууме создает колебательный контур емкостью 2,6пФ и индуктивностью 0,012 мГн, когда в нем происходят колебания с собственной частотой?

Физика

какой длины электромагнитные волны в вакууме создает колебательный контур емкостью 2,6пФ и индуктивностью 0,012 мГн, когда в нем происходят колебания с собственной частотой?

Автор: Гость