в мастерской израсходовали 320м шерстяной ткани и 340м льняного полотна на пошив костюмов,Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше чем из льняного полотна,На каждый костюм израсходовали одинаковое количество ткани,Сколько ...
Математика
в мастерской израсходовали 320м шерстяной ткани и 340м льняного полотна на пошив костюмов,Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше чем из льняного полотна,На каждый костюм израсходовали одинаковое количество ткани,Сколько сшили костюмов из шерстяной ткани и из льняной ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)340-320=20(м)-разница 2)20:5=4(м)идет на один костюм 3)320:4=80(кос.) из шерст.ткани 4)340:4=85(кос.) пошито из льняной ткани ответ:80кос.,85 кос.
Гость:
1)340-320= на 20м льняной ткани-больше. 2)20:5=4м ткани-идёт на один костюм. 3)320:4=80костюмов-сшили из шерстяной ткани. 4)340:4=85костюмов-сшили из льняной ткани.
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