в мастерской израсходовали 320м шерстяной ткани и 340м льняного полотна на пошив костюмов,Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше чем из льняного полотна,На каждый костюм израсходовали одинаковое количество ткани,Сколько ...

Математика

в мастерской израсходовали 320м шерстяной ткани и 340м льняного полотна на пошив костюмов,Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше чем из льняного полотна,На каждый костюм израсходовали одинаковое количество ткани,Сколько сшили костюмов из шерстяной ткани и из льняной ткани?

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