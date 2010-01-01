вычислить массу глюкозы, которую можна получить с картошки массой 1.620 т, что имеет 20% крохмала.приймите, что весь крохмаль превращаеться на глюкозу
Химия
вычислить массу глюкозы, которую можна получить с картошки массой 1.620 т, что имеет 20% крохмала.приймите, что весь крохмаль превращаеться на глюкозу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(крахмала)-20% или 0.2 m(глюкозы)=m(картошки)*W(крахмала)=1620*0.2=324 (Т)
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