вычислить массу глюкозы, которую можна получить с картошки массой 1.620 т, что имеет 20% крохмала.приймите, что весь крохмаль превращаеться на глюкозу

Химия
вычислить массу глюкозы, которую можна получить с картошки массой 1.620 т, что имеет 20% крохмала.приймите, что весь крохмаль превращаеться на глюкозу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(крахмала)-20% или 0.2  m(глюкозы)=m(картошки)*W(крахмала)=1620*0.2=324 (Т)
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