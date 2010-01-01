вычислить массу глюкозы, которую можна получить с картошки массой 1.620 т, что имеет 20% крохмала.приймите, что весь крохмаль превращаеться на глюкозу

Химия

вычислить массу глюкозы, которую можна получить с картошки массой 1.620 т, что имеет 20% крохмала.приймите, что весь крохмаль превращаеться на глюкозу

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