Решение задач с помощью линейных уравнений уравнений. На рыбалке отец с сыном поймали 15 рыбок. Сколько поймал сын,если известно,что отец поймал больше сына на 3 рыбки?.

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Решение задач с помощью линейных уравнений уравнений. На рыбалке отец с сыном поймали 15 рыбок. Сколько поймал сын,если известно,что отец поймал больше сына на 3 рыбки?.

Автор: Гость