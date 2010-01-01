Решение задач с помощью линейных уравнений уравнений. На рыбалке отец с сыном поймали 15 рыбок. Сколько поймал сын,если известно,что отец поймал больше сына на 3 рыбки?.
Алгебра
Решение задач с помощью линейных уравнений уравнений. На рыбалке отец с сыном поймали 15 рыбок. Сколько поймал сын,если известно,что отец поймал больше сына на 3 рыбки?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын поймал Х рыб, тогда папа (Х+3), тогда Х+(Х+3)=15 решаем уравнение получается Х=6 (рыб сын поймал), папа 9
Гость:
сын=x отец=y x+y=15 y-x=3 додаем два ривняння системи 2y=18 y=9 9-x=3 -x=-6 x=6 отец поймал 9 сын 6
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