чи доводилось тобі бачити живих мурашок? текст-розповідь 5-7 речень

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Комахи дуже працьовиті. Вони будують собі житла - мурашники,риють ходи під землею, все літо заготовляють поживу на зиму. Вони допомагають один одному. Разом несуть листя, гілочки, мертвих комах. У кожного свої обов язки: одні шукають їжу, інші піклуються про личинок, охороняють мурашник. Є у них і своя цариця, вона більша за решту мурашок, відкладає яйця, з яких з являеться потомство.