чи доводилось тобі бачити живих мурашок? текст-розповідь 5-7 речень

Қазақ тiлi
чи доводилось тобі бачити живих мурашок? текст-розповідь 5-7 речень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комахи дуже працьовиті. Вони будують собі житла - мурашники,риють ходи під землею, все літо заготовляють поживу на зиму. Вони допомагають один одному. Разом несуть листя, гілочки, мертвих комах. У кожного свої обов язки: одні шукають їжу, інші піклуються про личинок, охороняють мурашник. Є у них і своя цариця, вона більша за решту мурашок, відкладає яйця, з яких з являеться потомство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В результате гидролиза 500кг древесных опилок, содержащих 45% целлюлозы, было получено 124кг глюкозы.Определите массовую долю выхода глюкозы то тео...
Ответить
Алгебра
высота конуса равна 3,образующая равно 6 .найдите его обем деленный на п
Ответить
Математика
Середнє арифметичне двох чисел на 1,5 більше за менше з них. На скільки воно менше від більшого числа?
Ответить
Қазақ тiлi
зробити фонетичний розбір слів:Ліцей,учитель,щітка,Марія
Ответить
Русский язык
Составь рассказ в какие игры ты играешь весной.
Ответить