В результате гидролиза 500кг древесных опилок, содержащих 45% целлюлозы, было получено 124кг глюкозы.Определите массовую долю выхода глюкозы то теоритически возможного.

Химия
В результате гидролиза 500кг древесных опилок, содержащих 45% целлюлозы, было получено 124кг глюкозы.Определите массовую долю выхода глюкозы то теоритически возможного.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(c6h10O5)n + h2o = n c6h12o6 500-100% x- 45% x= (500*45)/100 = 225   M(целлюлозы)=12*6+10 | 16*5=162 M(глюкозы)=12*6+12+16*6=180 составим пропорцию к уравнению  225/162=x/180 x= (225+180)/162 = 250  это теоретический выход. ты не написал какой практический выход, пропустил цифорку где-то! дополни и сообщи, или сам досчитаешь т.е. 250 - 100% x - тут процент правктического выхода.  просто крест накрест перемнож (250* практ. выход)/ 100 = и получить практический выход глюкозы
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