Составь рассказ в какие игры ты играешь весной.

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Составь рассказ в какие игры ты играешь весной.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда приходит весна и тает снег, хочется поскорее выйти на улицу и поиграть с приятелями. А всё потому что тает снег, и на улице теплеет. Кто-то любит играть в салочки, а некоторые предпочитают езду на велосипеде. Мне же больше всего нравится кататься на роликах. Можно взять с собой плеер и кататься под любимую музыку. Ветер дует в лицо, и ты разгоняешься всё быстрее и быстрее! К тому же, катание на коньках способствует развитию мышц. Катаясь на роликах, ты всегда будешь в отличной форме. Мой любимый вид спорта - роликовые коньки, и я советую их всем.
Гость:
Когда наступает весна,хотется выдти на улицу и кататься на роликах,играть воллейбол,большой теннис,кататься на велике  и наслаждаться весенним воздухом после долгой зимы.
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