В двух пакетах 46 конфет. Из первого пакета взяли 8 конфет, а из второго в 2 раза больше, чем из первого. После этого конфет в пакетах стало поровну. Сколько конфет стало в каждом из этих пакетов?

Математика

В двух пакетах 46 конфет. Из первого пакета взяли 8 конфет, а из второго в 2 раза больше, чем из первого. После этого конфет в пакетах стало поровну. Сколько конфет стало в каждом из этих пакетов?

Автор: Гость