В двух пакетах 46 конфет. Из первого пакета взяли 8 конфет, а из второго в 2 раза больше, чем из первого. После этого конфет в пакетах стало поровну. Сколько конфет стало в каждом из этих пакетов?
Математика
В двух пакетах 46 конфет. Из первого пакета взяли 8 конфет, а из второго в 2 раза больше, чем из первого. После этого конфет в пакетах стало поровну. Сколько конфет стало в каждом из этих пакетов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+8+х+8*2=46 2х+8+16=46 2х=46-16-8 2х=22 х=22:2 х=11конфет------ стало в каждом из этих пакетов.
Гость:
1)8*2=16 конфет взяли из второго пакета 2)8+16=24конфет взяли из двух пакетов 3)46-24=22 конфеты осталось в пакетах 4)22/2=11 конфет стало в каждом из этих пакетов
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