Решение задач с помощью линейных уравнений уравнений. периметр прямоугольника равен 20 см.Найдите его длину и ширину,если длина 8 см больше ширины.

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Р=2(а+b), где а - длина прямоугольника b - ширина прямоугольника ------------------------------------------------------------------------------------------ Предположим, что х см - ширина прямоугольника, тогда (х+8) см - длина прямоугольника, также из условия задачи известно, что периметр прямоугольника 20 см согласно этим данным составим и решим уравнение: 2(х+х+8)=20 2(2х+8)=20 2х+8=20:2 2х+8=10 2х=10-8 2х=2 х=2:2 х=1 (см) - ширина прямоугольника. х+8=1+8=9 (см) - длина прямоугольника. Ответ: 9 см длина прямоугольника; 1 см ширина прямоугольника. Проверка: 2·(9+1)=2·10=20 (см) - периметр прямоугольника.