Иван посадил 2/5 всех саженцев, Петр посадил 1/3 всех саженцев. А Антон посадил последние 8 саженцев. Сколько саженцев посадил Иван.

Гость: Гость:

1. Обозначим за х кол-во всех саженцев Тогда Иван посадил 2х:5 саж Петр - х:3 саж Антон - 8 саж 2. Составим уравнение 2х:5 + х:3 + 8 = х 8=х - 2х:5 - х:3 х ( 1- 2:5 -1:3) = 8 х* ( (15-6-5) : 15) = 8 х* (4:15) = 8 х= 8 * (15:4) х= 30 - саженцев всего 3. Тогда Иван посадил 2х : 5 = 2*30 : 5= 60 : 5 = 12 - саженцев Ответ Иван посадил 12 саженцев. Удачи!