Иван посадил 2/5 всех саженцев, Петр посадил 1/3 всех саженцев. А Антон посадил последние 8 саженцев. Сколько саженцев посадил Иван.
Математика
Иван посадил 2/5 всех саженцев, Петр посадил 1/3 всех саженцев. А Антон посадил последние 8 саженцев. Сколько саженцев посадил Иван.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-всего саженцев. 1)х-х*2/5-х*1/3=8 15х-6х-5х=8*15 4х=120 х=120:4 х=30 саженцев-всего. 2)30*2:5=12 саженцев-посадил Иван. ОТВЕТ: 12 саженцев.
Гость:
1. Обозначим за х кол-во всех саженцев Тогда Иван посадил 2х:5 саж Петр - х:3 саж Антон - 8 саж 2. Составим уравнение 2х:5 + х:3 + 8 = х 8=х - 2х:5 - х:3 х ( 1- 2:5 -1:3) = 8 х* ( (15-6-5) : 15) = 8 х* (4:15) = 8 х= 8 * (15:4) х= 30 - саженцев всего 3. Тогда Иван посадил 2х : 5 = 2*30 : 5= 60 : 5 = 12 - саженцев Ответ Иван посадил 12 саженцев. Удачи!
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