разрядное слагаемое числа 385

Математика
разрядное слагаемое числа 385
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разрядное слагаемое числа 385 385=300+80+5
Гость:
три сотни восемь десятков пять единиц 300+80+5=385
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