Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 20 градусов и 41 градус. Найдите больший из оставшихся углов.

Геометрия
Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 20 градусов и 41 градус. Найдите больший из оставшихся углов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любом вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов равна 180 град 180-20=160 (град) - больший из оставшихся углов.                                         
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