Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 20 градусов и 41 градус. Найдите больший из оставшихся углов.
Геометрия
Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 20 градусов и 41 градус. Найдите больший из оставшихся углов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любом вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов равна 180 град 180-20=160 (град) - больший из оставшихся углов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите две структурные формулы веществ,отвечающих составуС4Н8О2 и относящихся к разным классам.Для каждого из них составьте по одной структурной ...
Математика
найти значение выражения(в скобках указано число знаков после запятой в последнем множителе) 0,1*0,01*0,001*....*0,00...01(99 знаков)