Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 20 градусов и 41 градус. Найдите больший из оставшихся углов.

Геометрия

Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 20 градусов и 41 градус. Найдите больший из оставшихся углов.

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