sin(a+6pi)ctg(5pi-a)/sin(2pi-a)ctg(5pi+a)=?

Алгебра
sin(a+6pi)ctg(5pi-a)/sin(2pi-a)ctg(5pi+a)=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(a+6pi)ctg(5pi-a)/sin(2pi-a)ctg(5pi+a)=sina(-ctga)/{(-sina)ctga}=1
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