sin(a+6pi)ctg(5pi-a)/sin(2pi-a)ctg(5pi+a)=?
Алгебра
sin(a+6pi)ctg(5pi-a)/sin(2pi-a)ctg(5pi+a)=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(a+6pi)ctg(5pi-a)/sin(2pi-a)ctg(5pi+a)=sina(-ctga)/{(-sina)ctga}=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты росли в среднем на 10% за каждый месяц. На сколько процентов выросли цены за 3 м...
Русский язык
Математика
Площадь сада составляет 192 а. Одна десятая часть сада занимают яблони. Одну пятую оставшейся площади занимают сливы. Какую площадь занимают сливы?
Геометрия
В треугольнике ABC угол A=30 градусов, AC =12 см,AB= 10 см.Через вершину C проведена прямая а,параллельная AB.Найдите а)расстояние от точки B до пр...