Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты росли в среднем на 10% за каждый месяц. На сколько процентов выросли цены за 3 месяца?
Математика
Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты росли в среднем на 10% за каждый месяц. На сколько процентов выросли цены за 3 месяца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*3=30 (%) На столько возросли цены за три месяца.
Гость:
100% - исходная цена в конце первого месяца - 1,1*100% в конце второго месяца - 1,1²*100%=121% в конце третьего месяца - 1,1³*100%=133,1% 133,1-100=33,1% - повышение за три месяца
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