Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты росли в среднем на 10% за каждый месяц. На сколько процентов выросли цены за 3 месяца?

Математика

Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты росли в среднем на 10% за каждый месяц. На сколько процентов выросли цены за 3 месяца?

Автор: Гость