какие из следующих величин являются прямо пропорциональными, какие - обратно пропорциональными, а какие не являются ни теми ни теми а) скорость движения и время, которое потребуется на определённый путь б) цена товара и его сто...

Математика

какие из следующих величин являются прямо пропорциональными, какие - обратно пропорциональными, а какие не являются ни теми ни теми а) скорость движения и время, которое потребуется на определённый путь б) цена товара и его стоимость, если количество товара неизменно в) масса ящика с апельсинами и количество апельсинов?

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