какие из следующих величин являются прямо пропорциональными, какие - обратно пропорциональными, а какие не являются ни теми ни теми а) скорость движения и время, которое потребуется на определённый путь б) цена товара и его сто...
Математика
какие из следующих величин являются прямо пропорциональными, какие - обратно пропорциональными, а какие не являются ни теми ни теми а) скорость движения и время, которое потребуется на определённый путь б) цена товара и его стоимость, если количество товара неизменно в) масса ящика с апельсинами и количество апельсинов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) скорость движения и время, которое потребуется на определённый путь - обратно пропорциональные б) цена товара и его стоимость, если количество товара неизменно - прямо пропорциональные в) масса ящика с апельсинами и количество апельсинов - не связаны пропорциональной зависимостью
Гость:
а) обратно пропорциональны. Так как когда увеличивается скорость, то время движения уменьшается. И наоборот. б) прямо пропорциональны в) ни тем ни тем
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