37 У кошек полосатый хвост (А) доминирует над однотонным, а длинные усы (В) над короткими. Скрестили двух дигетерозиготных по этим двум признакам получили 16 котят. 1) Сколько котят будет с полосатым хвостом и длинными усами? 2...

Биология

37 У кошек полосатый хвост (А) доминирует над однотонным, а длинные усы (В) над короткими. Скрестили двух дигетерозиготных по этим двум признакам получили 16 котят. 1) Сколько котят будет с полосатым хвостом и длинными усами? 2) Сколько разных генотипов будет у котят? 38 Темноволосая (А) женщина с кудрявыми волосами (В), гетерозиготная по первому типу гамет, вступила в брак с мужчиной, имеющим темные гладкие волосы, гетерозиготным по первой аллели. Каковы генотипы детей? 39 Темноволосая кареглазая женщина, гетерозиготная по первой аллели, вступила в брак со светловолосым кареглазым мужчиной, гетерозиготным по второму признаку.Каковы вероятные генотипы детей?

Автор: Гость